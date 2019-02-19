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صحة الأقصر تخطر المنشآت الطبية برفع لافتة أسعار وتقديم إيصال لكل مريض

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:08 ص
صحة الأقصر تخطر المنشآت الطبية برفع لافتة أسعار وتقديم إيصال لكل مريض السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم إخطار كافة المنشآت الطبية الخاصة بالقرار الصادر بالكتاب الدورى الصادر من وزارة الصحة للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية وحمل رقم 20 لسنة 2018، وذلك بضرورة وضع لافتة أسعار بالمقابل المادى وتقديم إيصالات لكل مريض وتقرير بالتشخيص لحماية والحفاظ على أرواح المرضى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أن القرار شمل أن تقوم إدارة العلاج الحر بمديريات الصحة بتنظيم حملات على المنشآت الطبية بقيادة الدكتور أحمد لطفى مدير العلاج الحر بالمديرية، لمتابعة ما يخص التسعيرة ووضع لافتة لتوضيح الأسعار والمقابل المادى للخدمات المقدمة لكل مريض، وكذلك إعطاء المريض إيصال بالخدمة وبالمبلغ المدفوع وتقديم للمريض أيضاً تقرير بالتشخيص.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، إنه يجب على كافة المنشآت الطبية الخاصة أن تنهى تلك الإجراءات فوراً وذلك حفاظاً على أرواح المرضى، مشدداً على أن المديرية لن تتهاون فى أى حق لأى مريض، ومن يخالف تلك القرارات الهامة يعرض نفسه للوقوع تحت المسائلة القانونية وتوقع عليه المخالفات.


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