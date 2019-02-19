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سول: الرئيس الكورى الجنوبى يعقد محادثات قمة مع ولى عهد أبو ظبى 27 فبراير

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:39 م
سول: الرئيس الكورى الجنوبى يعقد محادثات قمة مع ولى عهد أبو ظبى 27 فبراير رئيس كوريا الجنوبية مون جاى ان
سول (أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى كيم وي-كيوم أن الرئيس مون جيه-إن سيجرى محادثات قمة مع ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم 27 فبراير الجارى.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الثلاثاء، عن كيم وي-كيوم قوله "إنه من المقرر أن يزور الشيخ محمد بن زايد كوريا الجنوبية يومى 26 و27 فبراير الجارى تلبية لدعوة من الرئيس الكورى الجنوبي".

وأضاف "كوريا الجنوبية لم تقم علاقة "الشراكة الاستراتيجية الخاصة" مع دولة شرق أوسطية سوى الإمارات، منوها بأنها إحدى الدول الحليفة الرئيسية لكوريا الجنوبية".

وأشار إلى أن شركات البناء الكورية الجنوبية فازت بعقود بقيمة 5.3 مليار دولار فى الإمارات العام الماضى، لتصبح الإمارات أكبر سوق فى مجال البناء بالخارج بالنسبة لكوريا الجنوبية، منوها بأن الإمارات تعتبر أيضا أكبر دولة مستوردة من كوريا الجنوبية (4.6 مليار دولار) فى منطقة الشرق الأوسط.

ويناقش الجانبان، خلال محادثات القمة، علاقة الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وفى مجالات البنية التحتية والطاقة، وسبل تطوير العلاقات المستقبلية ذات المنفعة المتبادلة من خلال توسيع التعاون بينهما فى مجالات الصناعات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية والصناعات الدفاعية والعسكرية والزراعة والطب والصحة والعلوم والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء والطاقة المتجددة.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد قام بزيارات إلى كوريا الجنوبية فى يونيو 2006، ومايو 2010، ومارس 2012، وفبراير 2014، فيما تأتى زيارته المقبلة ردا على زيارة الرئيس الكورى الجنوبى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى شهر مارس 2018.

 


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