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"سوريا الديمقراطية" تدعو لنشر قوة دولية على الحدود التركية لحماية الأكراد

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:24 م
"سوريا الديمقراطية" تدعو لنشر قوة دولية على الحدود التركية لحماية الأكراد إلهام أحمد
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أحد قادة الأكراد السوريين دعت إلى وجود قوة مراقبة دولية صغيرة تتمركز على الحدود التركية السورية لحماية الأكراد مما تقول إنه تهديد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ترتكبها القوات التركية.
 
وأوضحت الصحيفة، أن إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية - الذراع السياسية للقوات الديمقراطية السورية التى تدعمها الولايات المتحدة والتى يقودها الأكراد، وكانت مسئولة عن تحرير جزء كبير من شمال شرق سوريا من تنظيم داعش.
 
وأشارت "الجارديان" إلى أن إلهام والتى تعد واحدة من أقوى النساء فى سوريا، تقود وفدا كرديا فى واشنطن وباريس ولندن لإقناع الدول الغربية بعدم خيانة الأكراد من خلال تركهم معرضين لخطر هجوم تركى.
 
وقالت إن هجوما نهائيا على معقل داعش الأخير سينتهى فى غضون أيام. وقالت إن الخطط التى تستلزم "الوقت والصبر" يجرى وضعها للقضاء على الخلايا النائمة.
 
وأوضحت الصحيفة، أن أنقرة تعتبر القوات الكردية فى سوريا تهديدا إرهابيا وتمديدا للحركة الانفصالية الكردية داخل حدود تركيا الخاصة.
 

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