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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-2-2019 واستقرار العملة الأمريكية فى منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:24 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-2-2019 واستقرار العملة الأمريكية فى منتصف الأسبوع دولار
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر الدولار خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء الموافق 19-2-2019، منتصف تعاملات الأسبوع المصرفى، مسجلا فروقا فى سعره تراوحت من 2-6 قروش.
 
 
بلغ سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 17.49 جنيه للشراء، و 17.59 جنيه للبيع، مختلفا سعره فى بنك البركة، والذى ارتفع فيه عن البنك الأهلى، بالغاً 17.51 جنيه للشراء، و 17.61 جنيها للبيع.
 
 
وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر الدولار فى التعاملات الصباحية لليوم، كالتالى...
 

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.49 جنيه للشراء
17.62 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.49 جنيه للشراء
17.59 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.49 جنيه للشراء
17.59 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.49 جنيه للشراء
17.59 جنيه للبيع
 
 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.49 جنيه للشراء
17.59 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.49 جنيه للشراء
17.59 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك البركة

17.51 جنيه للشراء
17.61 جنيه للبيع
 
 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 
17.54 جنيه للشراء
17.64 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك العقارى المصرى

17.55 جنيه للشراء
17.65 جنيه للبيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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