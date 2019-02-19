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سحب رعدية ممطرة على معظم أنحاء السعودية ورياح مثيرة للأتربة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 07:32 ص
سحب رعدية ممطرة على معظم أنحاء السعودية ورياح مثيرة للأتربة سحب
وكالات الأنباء
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك ، الجوف، والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل، وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الاجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

 


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