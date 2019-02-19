روسيا تحظر على أفراد الجيش استخدام الأجهزة الذكية

موسكو (أ ش أ)

تبنى المشرعون الروس اليوم /الثلاثاء/ مشروع قانون يحظر على أفراد الجيش الروسي استخدام الأجهزة الإلكترونية القادرة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو وجمع بيانات تحديد الموقع الجغرافي .

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الناطقة باللغة الانجليزية أن مشروع القانون ، الذي تم الموافقة عليه اليوم في مجلس الدوما ، يمنع الجنود أثناء أوقات الخدمة أو جنود الاحتياط خلال التدريب من مشاركة أي معلومات قد تكشف موقعهم أو الوحدات التي يخدمون فيها أو معلومات عن زملائهم من الجنود وغير ذلك عبر الإنترنت أو مع وسائل الإعلام.

فضلا عن ذلك، يحظر مشروع القانون على الجنود حيازة أجهزة تستطيع تخزين أو نقل الصور والفيديوهات وبيانات تحديد موقع الجغرافي من خلال الإنترنت .

وأوضح مؤيدو مشروع القانون أن أفراد الجيش يشكلون اهتماما خاصا لدى أجهزة الاستخبارات الأجنبية والجماعات الإرهابية، لذا فإن مشاركة بيانات شخصية أثناء الخدمة قد يكون خطرا على كلا من الجندي والأمة بأكملها.