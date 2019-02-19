رئيس جامعة القاهرة: نستهدف تأهيل 5000 قائد إفريقى من الشباب

وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة تستهدف تأهيل 5000 قائد إفريقى من الشباب من خلال الدورات التدريبية التى بدأتها كلية الدراسات الإفريقية بالجامعة.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة افتتحت الدورات التدريبية لمشروع 1000 قائد إفريقى كبداية بعد أن تقدم للجامعة عدد كبير جدا للمشاركة فى هذا المشروع القوى تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

وتابع الخشت: "تفاجئت من كثرة أعداد المتقدمين للمشاركة فى هذا المشروع الكبير الذى أطلقته جامعة القاهرة، مؤكدا أن هذا المشروع يعمل على تعليم الشباب كيفية التفكير والقيادة السياسية والاجتماعية دون المساس بأى من المعتقدات والآراء المختلفة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية .