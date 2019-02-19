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رئيس التأمين الصحى:نستهدف فحص 11.5مليون تلميذ بحملة الكشف عن السمنة والأنيميا

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:39 م
رئيس التأمين الصحى:نستهدف فحص 11.5مليون تلميذ بحملة الكشف عن السمنة والأنيميا الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكدت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن حملة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا لطلبة المدارس هى استكمال لمبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تقدم الهيئة ووزارة الصحة الدعم الكامل للحملة من خلال الأجهزة والفرق الطبية، وتوفير عملية التنقل على الطلاب من خلال عقد هذه الحملة داخل المدارس نفسها.

 وأضافت رئيس هيئة التأمين الصحى خلال جولتها لتفقد أعمال حملة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة لطلاب المدارس، أن الحملة تستهدف كل مدارس مصر بإجمالى 22 ألف مدرسة بمصر، مشيرة إلى أنه خلال يومين من انطلاق الحملة تم تحليل 250 ألف طالب، وأن هذا العدد غير كاف، وتم تكثيف الأجهزة والفرق الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

 وتابعت "عبد الحميد"، أن المستهدف 300 ألف طالب يوميا، وتم تكثيف الحملات، مشيرة إلى أن هذه الحملة لم تحدث في مصر من قبل، ونستهدف 11.5 مليون  تلميذ في المدارس الابتدائية، سيتم الانتهاء منهم خلال نهاية الفصل الدراسي الثاني المقرر 30 أبريل المقبل.

 


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