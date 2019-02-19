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رئيس "التأمين الصحى" تتابع تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض لطلاب المدارس

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 07:27 م
رئيس "التأمين الصحى" تتابع تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض لطلاب المدارس الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام
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تفقدت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، يرافقها الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، اليوم، مدرسة السلام للغات ببنها بمحافظة القليوبية، لمتابعة سير العمل مبادرة الكشف المبكر عن أمراض التقزم والسمنة والأنيميا لطلاب المرحلة الابتدائية ضمن حملة "100 مليون صحة".

وأوضحت سهير عبدالحميد أن الحملة القومية التى أطلقتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بين أطفال المدارس من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة، بدات عملها يوم السبت الماضى، بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، وهيئة التأمين الصحى، ومنظمة اليونسيف.

وأضافت أنه يتم متابعة الحملة الميدانية على أرض الواقع للاطمئنان على سير العمل ومدى جاهزية المدارس والفرق الطبية المشاركة بالحملة، مشيرة إلى أنه فى حالة اكتشاف أى إصابات بين التلاميذ يتم إحالتهم إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحى لتلقى العلاج بالمجان.

وتفقدت الدكتورة سهير عبد الحميد سير العمل بمستشفى بنها للتأمين الصحى، حيث تفقدت أقسام المستشفى للتأكد من تقديم الخدمة الطبية المقدمة للمرضى على أكمل وجه.

 يأتى ذلك فى اطار تكليفات وزيرة الصحة والسكان، بمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمرضى.


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