رئيس البرازيل يخصص 12 مطارا فى مارس المقبل..والحكومة تتوقع جمع 945 مليون دولار

فاطمة شوقى

أكد رئيس البرازيل جايير بولسونارو، نية الحكومة لخصخصة 12 مطارا فى 15 مارس المقبل، وأكد أن هذا الإجراء سيجعل الحكومة تحصل على 3500 مليون ريال أى حوالى 945 مليون دولار، من الاستثمارات فى مزادات المطارات.

ووفقا لإذاعة "ار بى بى" البيروفية، فأن بولسونارو شدد على أن جميع مزادات هذه المطارات سوف يتم إجراؤها عبر الإنترنت، من خلال برنامج شركات الاستثمار "بى بى إى" التى تعمل تحت مظلة وزارة البنية التحتية.

وأشارت الإذاعة على موقعها الإلكترونى إلى أنه سيتم إجراء المزاد على 12 مطارا فى 15 مارس، وسيتم بيع هذه المناقصات فى ثلاث منشآت رئيسية فى المزاد العلنى، ويبلغ الحد الأدنى لقيمة امتياز المحطات الـ 12 النهائية 219 مليون ريال (59.12 مليون دولار)، والتى يجب دفعها على الفور.

وتضم المنطقة الشمالية الشرقية مطارات ريسيفى وماسيو وأراكاجو وجوازيرو دو نورت وجواو بيسوا وكامبينا جراندى ، وستبلغ قيمة الحد الأدنى للإنفاق 171 مليون ريال (حوالى 46.16 مليون دولار).

أما فى المنطقة الجنوبية الشرقية من البرازيل، سيتم بيع مطارات فيتوريا وماكاييه بالمزاد العلنى، مع دفع 47 مليون ريال (12.7 مليون دولار) كحد أدنى، وأخيراً تشكل مطارات كويابا وسينوب وروندونوبوليس وألتا فلوريستا الكتلة المركزية الغربية، والحد الأدنى لقيمة الامتياز الأولى هو 800 الف ريال (216000 دولار).