حزب الرابطة اليمينى يطالب المحطات بتخصيص نصف وقتها للأغانى الإيطالية فقط

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن حزب الرابطة اليمينى المتطرف فى إيطاليا بدأ حملة لإجبار المحطات الإذاعية على تكريس نصف وقت بثها للموسيقى الإيطالية بعد أقل من أسبوعين بعد أن انتقد زعيم الحزب فوز اليساندرو محمود صاحب الأصول المصرية فى مسابقة موسيقية شهيرة مكنته من تمثيل إيطاليا فى مسابقة يوروفيجن.

ومرر اليساندرو موريلي، عضو البرلمان والمدير السابق لمحطة راديو باديانا ليبرا، مشروع قانون في البرلمان يطالب بتخصيص أكثر من ثلث وقت البث لأغاني الفنانين الإيطاليين التي يتم تسجيلها وإنتاجها في البلاد، كما سيتم تخصيص 10% من وقت البث للمواهب الإيطالية الناشئة، وبذلك يصل المحتوى الوطني إلى 43% من إجمالي الناتج.

وقال موريلي إن الترويج للموسيقى الإيطالية سيساعد الصناعات الثقافية للبلاد.