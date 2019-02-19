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خالد صلاح
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جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمنيا يوفر 1090 فرصة عمل ويقرض 227 جمعية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:14 م
جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمنيا يوفر 1090 فرصة عمل ويقرض 227 جمعية جانب من الاجتماع
فريق المحافظات
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أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمنيا، عن توفير عدد 1090 فرصة عمل مباشرة خلال الفترة من أكتوبر 2016 وحتى يناير 2019 ، من خلال عدد من شركات الامن والمصانع المختلفة ،بالتنسيق مع المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، وذلك في إطار توفير فرص عمل حقيقية للشباب والمساهمة في حل مشكلة البطالة .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز تشغيل شباب الخريجين برئاسة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، وبحضور احمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة ، وسعيد سبع مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومحمد حسين مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين .
 
استعرض الاجتماع موقف سداد الجمعيات وكذلك الافراد و ميزانية الجهاز عن العام المالي 2107-2108 وطلبات الجمعيات الراغبة في الحصول على قروض من الجهاز .
 
وجه المحافظ خلال الاجتماع بتكثيف الدعاية والتسويق للأنشطة والفرص المتاحة للشباب من خلال القروض التي يطرحها الجهاز ،للوصول لأكبر عدد من طالبي الوظائف والفرص التشغيلية ،وذلك للمساهمة في الحد من مشكلة البطالة ،كما وجه بالتوسع في تسويق منتجات المشروعات التي يديرها الشباب والاستمرار في تدريب الشباب على الاعمال الحرفية والفنية لخلق فرص حقيقية للعمل ،من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الشريكة مثل جهاز تنمية المشروعات والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي وبرنامج مشروعك وجامعة المنيا .
 
وأوضح مدير الجهاز الجهود التي تم بذلها خلال الفترة السابقة  حيث تم الموافقة على إقراض عدد 227 جمعية منذ بداية عمل الجهاز وحتى الآن.
 
 

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