video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 07:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تعرف على صفقات الحوثى ونتنياهو لخدمة أهداف إسرائيل

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 06:02 م
تعرف على صفقات الحوثى ونتنياهو لخدمة أهداف إسرائيل عبد الملك الحوثى ونتنياهو
إيمان حنا
إضافة تعليق

قال وزير الإعلام اليمنى: إن هناك عدة صفقات نفذتها ميليشيا الحوثى بالتعاون مع إسرائيل لخدمة أهداف الصهاينة، فما تم الترويج له على أنه تهجير ليهود آل سالم فى صعدة كان فى حقيقته صفقة حوثية إسرائيلية، كما حصلت الميليشيا على أموال طائلة بعد الصفقة التى سعت خلالها إيران وجهات روسية بعد لقاءات جمعت قيادات حوثية مع عملاء الموساد فى لبنان، واشترط الإسرائيليون على الميليشيا أن يسمحوا ليهود اليمن بنقل المخطوطات القديمة والنادرة إلى إسرائيل ومنها مخطوطة للتوارة، وتضمنت آخر صفقة بيع 19 يهوديا لإسرائيل مع مخطوطات نادرة.

ووصل الأمر لممارسة ضغطا يهوديا على الولايات المتحدة لاستيعاب الحوثيين ضمن أجندة واشنطن بالمنطقة.

من جانب آخر أدان الأريانى قصف المليشيا_الحوثية على سوق المتينة الشعبى غرب مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة، بالمدفعية الثقيلة فى وقت الذروة بينما كان السوق مكتظا بالمتسوقين من المواطنين، والذى أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عشرات آخرين بينهم أطفال وحولت أجساد الضحايا إلى أشلاء.

 

c778791b-4d4f-43a0-adf4-faf9a27c148a

 

هذه الجريمة الإرهابية التى راح ضحيتها المدنيون، تأتى بالتزامن مع تقديم المبعوث الدولى لليمن أحاطته لمجلس الأمن الدولى لتؤكد استمرار المليشيا الحوثية فى اختراق اتفاق وقف إطلاق النار وعرقلة تنفيذ اتفاق السويد وتحدى المجتمع الدولى ونسف جهود وقف الحرب وإحلال السلام فى اليمن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحالف دعم الشرعية باليمن يكشف علاقة إيران بـ"القاعدة".. ضبط أسلحة إيرانية بحوزة عناصر التنظيم فى اليمن.. التحالف يؤكد استعداده لإعادة الانتشار وفق اتفاقية السويد.. ولوليسجارد يحذر الحوثى: عليكم تنفيذ الاتفاق

وزير إعلام اليمن يدين الصمت الدولى إزاء مأساة قبائل جحور والحصار الحوثى لها

مصرع 14 عنصرًا حوثيًا فى مديرية كشر بمحافظة حجة شمال اليمن

الحوثيين

فلسطين

القضية الفلسطينية

الحوثى وإسرائيل




لا تفوتك
فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة