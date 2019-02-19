"تريبون ويست": مصر تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمن الغذائى بأفريقيا

أبيدجان (أ ش أ)

ذكر الموقع الإخبارى الإيفوارى "تريبون ويست" أن الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تسعى لتعزيز الروابط الاقتصادية والأمن الغذائى فى القارة السمراء، استنادا على عدد من الركائز وهى تطوير البنية التحتية، خلق فرص عمل للشباب وتسريع إدخال اتفاقية التبادل الحر القارية حيز النفاذ حتى تلعب دورا مماثلا للمؤسسات الأوروبية المعنية بالتفاوض على الاتفاقيات التجارية الدولية.

وأكد الموقع- فى مقالة على موقعه الإلكترونى- دعم مصر بالفعل للتنمية الزراعية فى عدد من البلدان الأفريقية بما لديها من خبرة فى هذا المجال، مبرزا تصريحات سفير مصر لدى فرنسا السفير إيهاب بدوى التى قال فيها إن مصر تعول على عدة مزايا لتحقيق التكامل الاقتصادى ومنها توحيد الأنظمة الزراعية والسمكية فى أفريقيا.

ونقل الموقع عن السفير المصرى قوله إن ضمان الأمن الغذائى على مستوى القارة- الذى سيشرع فى تنفيذه الرئيس السيسى على أن تستكمل خطواته من قبل خلفائه على رأس الاتحاد الأفريقى- هو جزء لا يتجزأ من أجندة 2063 الأفريقية التى تمثل الإطار الاستراتيجى للتحول الاجتماعى والاقتصادى المنشود فى القارة خلال الخمسين عاما القادمة وتركز على النمو والتنمية المستدامة والشراكات الجديدة بين الدول الأعضاء.

وأشار الموقع إلى إلمام القيادة السياسية المصرية بالرهانات المتصلة بإشكالية الأمن الغذائى فى ظل ما تواجهه مصر من نمو سكانى مطرد بواقع 2.5 مليون نسمة سنويا ونقص فى الموارد المائية بمعدل 21.5 مليار متر مكعب وفقا لوزارة الموارد المائية والرى، مبرزا فى هذا الصدد افتتاح الرئيس السيسى لأكبر مشروع للصوب الزراعية فى الشرق الأوسط حيث تم إنشاء 7100 صوبة من أصل 100 ألف بغية تحقيق الاكتفاء الذاتى الزراعى والغذائى وترشيد استخدام المياه واستحداث فرص عمل.

واختتم الموقع الإخبارى مقالته بالتذكير بأن رئيس مصر، التى تعد من أكبر المساهمين فى الاتحاد الأفريقى اقتصاديا وعسكريا، كان قد عبر عن أمله منذ عام 2014 فى دعم التكامل الأفريقي.

يذكر أن "تريبون ويست" هو موقع إخبارى إيفوارى أفريقى فرانكوفونى يعمل القائمون عليه فى فرنسا وساحل العاج، ويتناول التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية فى دول غرب أفريقيا.