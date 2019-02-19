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ترامب يؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الفنزويلى

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:06 ص
ترامب يؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الفنزويلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مجددا التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الفنزويلي.

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية مساء أمس الإثنين عن ترامب قوله، فى خطاب ألقاه فى مدينة ميامى بولاية فلوريدا بحضور فنزويليين مقيمين بالولايات المتحدة، إن الشعب الفنزويلى يقف دفاعا عن الديمقراطية والحرية والولايات المتحدة تقف معه، مضيفا: "فنزويلا دولة ثرية دفعت بها حكومتها إلى الفقر".
وقال ترامب: "حكم الاشتراكيين فى فنزويلا أدى إلى نتائج كارثية ودمر اقتصاد البلاد، حيث وصلت نسبة التضخم إلى مليون بالمائة وغادر 3 ملايين شخص البلاد".

واعتبر ترامب أن "نهاية الاشتراكية وصلت إلى دول نصف الكرة الأرضية الغربية، وباتت أيام الاشتراكية معدودة فى كل من فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا وغيرها من الدول".


وأضاف أن "الولايات المتحدة تسعى لتحقيق انتقال سلمى للسلطة فى فنزويلا"، داعيا الجيش الفنزويلى إلى "التوقف عن دعم الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو والاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا للبلاد".


وقال: "نسعى لانتقال سلمى للسلطة فى فنزويلا، لكن كل الخيارات متاحة"، داعيا الجيش الفنزويلى إلى عدم عرقلة نقل المساعدات الإنسانية إلى البلاد.


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