تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط البنوك والاتصالات

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% خاسرا 53.23 نقطة ليغلق عند مستوى 8516.60 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.76% خاسرا 26.38 نقطة ليغلق عند مستوى 3425.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 105 ملايين سهم بقيمة 2.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 71 شركة، فيما تراجعت 104 شركات.

وتراجع 13 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.09%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.71%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.61%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.31%.