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خالد صلاح
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط 10 قطاعات

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:17 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط 10 قطاعات بورصة السعودية
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% خاسرا عدد 5.73 نقطة ليصل إلى مستوى 8564.10 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.71% خاسرا عدد 24.52 نقطة ليصل إلى مستوى 3427.60 نقطة.
  
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 11.5 مليون سهم بقيمة 193 مليون ريال، وارتفعت أسهم 48 شركة، فيما تراجعت 69 شركة. 
 
 
وتراجع 10 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.35%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاعى الاستثمار والتمويل والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.21%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.09%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%.
 
 
 
 

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