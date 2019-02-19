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الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:35 م
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تخصيص 25 ألف فدان لتنفيذ مزارع نخيل بمركز باريس ضمن مبادرة 5 ملايين نخلة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:26 م
تخصيص 25 ألف فدان لتنفيذ مزارع نخيل بمركز باريس ضمن مبادرة 5 ملايين نخلة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن يوسف مرزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، الانتهاء من رفع مساحة 25 ألف فدان جنوب المدينة لإقامة مزرعة نخيل، وذلك فى إطار خطة المحافظة لزراعة 2.5 مليون نخلة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. 

 

وأوضح مرزوق، أنه سيتم تخصيص مساحة 20 ألف فدان لكبار المستثمرين يتم تقسيمها إلى قطع لا تقل عن 1000 فدان للقطعة الواحدة، وتخصيص 5 آلاف فدان لصغار المزارعين والراغبين فى زراعة مساحات أقل من 200 فدان، وذلك ضمن الشروط التى وضعتها المحافظة لتنظيم الاستثمار بمزارع النخيل، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية بباريس بدأت حاليا فى تلقى طلبات الراغبين من المستثمرين والمواطنين الراغبين فى زراعة النخيل.

 

كانت المحافظة قد أعلنت عن إقامة مزارع مخصصة فقط لزراعة النخيل بكل مركز مع تقديم العديد من التيسيرات للراغبين فى من خلال سداد المستحقات على فترات سماح مناسبة، بالإضافة إلى تخفيض نسبة 20% لأبناء المحافظة وصغار المزارعين.


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