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تحطم طائرتى استعراض فى قاعدة "يلاهانكا" بالهند

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:05 ص
تحطم طائرتى استعراض فى قاعدة "يلاهانكا" بالهند تحطم طائرة ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)
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ذكرت صحيفة "ذا تايم أوف إنديا" الهندية اليوم الثلاثاء، أن طائرتى استعراض جوى تحطمتا فى قاعدة "يلاهانكا" فى مدينة "بنجالور" عاصمة ولاية "كارناتاكا" الهندية.

ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل بشأن أسباب تحطم الطائرتين أو عدد الضحايا.

 


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الهند

بنجالور

قاعده يلاهانكا




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