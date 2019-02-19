تحطم طائرتى استعراض فى قاعدة "يلاهانكا" بالهند

ذكرت صحيفة "ذا تايم أوف إنديا" الهندية اليوم الثلاثاء، أن طائرتى استعراض جوى تحطمتا فى قاعدة "يلاهانكا" فى مدينة "بنجالور" عاصمة ولاية "كارناتاكا" الهندية.
ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل بشأن أسباب تحطم الطائرتين أو عدد الضحايا.
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ذكرت صحيفة "ذا تايم أوف إنديا" الهندية اليوم الثلاثاء، أن طائرتى استعراض جوى تحطمتا فى قاعدة "يلاهانكا" فى مدينة "بنجالور" عاصمة ولاية "كارناتاكا" الهندية.
ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل بشأن أسباب تحطم الطائرتين أو عدد الضحايا.
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