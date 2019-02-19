تحصين 130 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ، استمرار سيرالعمل في الحملة القومية للتحصين،ضد أمراض الحمى القلاعية،وحمى الوادي المتصدع، والترقيم والتسجيل،والتي بدأت في الثاني من فبراير الجاري،وتستمر لمدة شهر بجميع المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية مشيرا الى ان العدد الاجمالي للحيوانات التي تحصينها" منذ بداية الحملة القومية للتحصين مطلع الشهر الحالي وحتى أمس الاثنين " بلغ 123 ألف و599 رأساً،منها 06 ألف و248 من الأبقار،و16 ألف و268 من الجاموس، و1083 من الأغنام والماعز

وأضااف المحافظ ، أنه وصل العدد الاجمالي للحيوانات التي ترقيمها وتسجيلها إلى 7 آلاف و282حيواناً بواقع 6 آلاف و607 من الأبقار،و 675 من الجاموس والأغنام ، فيما تواصل الحملة عملها طبقاً للجدول والبرنامج الزمني المحدد لتغطية كافة قرى ومراكز المحافظة على مدار شهر كامل،وذلك تحت متابعة وإشراف من المحافظة ومن خلال التواصل اليومي مع مسؤولى قطاع الطب البيطري ببني سويف.