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تحرير 60 محضر ضبط وتهرب جمركى لبضائع متنوعة بالأقصر

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 09:57 ص
تحرير 60 محضر ضبط وتهرب جمركى لبضائع متنوعة بالأقصر قطع غيار سيارات - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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تمكنت إدارة مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر، برئاسة محمد شمس مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر، بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد، برئاسة العقيد محمد بهاء الدين، ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العقيد طارق عبد الجواد، من ضبط وتحرير 60 محضر ضبط جمركى بالمخالفة لأحكام المادة 30 والمادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وذلك بمحال تجاريه بأسيوط وأكمنه متفرقة "كمين منشاه العمارى والبغدادى بالأقصر - ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادى".

وشملت المضبوطات "أجهزة وأدوات كهربائية ونجف وأجهزة إنارة، وإكسسوارات محمول وأسمدة زراعية وماكينات خياطة وأدوات مائدة وسيراميك وأحذية ومستحضرات تجميل، وقطع غيار سيارات وإطارات موتوسيكلات ومفصلات أبواب وفلاتر زيت وأدوات كهربائية ومقصات حشائش"، وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك، وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ مليون و69 ألفا و850 جنيها، وتم التصالح فى جميع المحاضر وسداد التعويض الجمركى والغرامة الجمركية المستحقة والتنازل عن المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.

وتشكلت لجنة الضبط من كل من، محمد المغربى والحسين على عبدالله ومنتصر محمد محمدين، وعلى علام ومحمد عبد الله ومحمد الليثى ورومانى حنا وعبد الجواد حمام رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركى ومن مباحث الضرائب والرسوم العقيد محمد عيسى والرائد باسم سيف والرائد محمد عبدالكريم.

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وعبدالرازق منصور مدير عام مكافحه التهريب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 


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