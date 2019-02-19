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تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:58 ص
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة الدولى
كتب هانى عثمان - أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. 

 

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلتى الخطوط نسما 140 المتجهة إلى القصيم، 182 المتجهة ينبع تأخرا عن موعدهما المقرر بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة. 

 

وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط طيران الاتحاد  650 المتجهة إلى أبو ظبى، ورحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول.

 

ورحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب ظروف التشغيل.


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