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تأجيل محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر بالأزبكية لـ14 أبريل المقبل

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 04:11 م
تأجيل محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر بالأزبكية لـ14 أبريل المقبل محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر بالأزبكية، لحلسة 14 أبريل المقبل لحضور المتهم السادس.  

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

 

 وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل لمحامى العام الأول، فى القضية رقم 17921 / 178 لسنة 2018 جنايات الأزبكية، أن المتهمين "حماده رشاد، ومصطفى عبد الرحمن، ومحمد أحمد، ومحمد عبد البديع، ومحمود خالد، وسعيد محمد"، فى غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية، قام المتهمون جميعا بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار فى البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتى أسسها وأدارها المتهم الأول وآخر مجهول متعاملين فى أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجنى عليهم "أحمد محمد، ومحمد صلاح الدين، ورضا كرم، وعلى وحيد"، وكان ذلك باستغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه إصابة المجنى عليه "أحمد محمد" وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء.

 

 كما اشترك المتهمان الثانى والثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول فى ارتكاب الجريمة، بأن اتفقا معهم على ارتكابها واحضرا واستقطبا المجنى عليه احمد محمد عقب لجوئهما إلى أسالبيهما التحايلية المستخدمه فى اتمام جرائمهما ودسا للمجنى عليه لحظة ضعف مادة مخدرة فى مشروبه فقاموا باكراه على التوقيع عى سندات " ايصالات أمانة ” لإتمام تلك الجراحة فقاموا وبتجهيز المجنى عليه وإجراء التحاليل والإشاعات الطبية اللازمة له وعقب ذلك تم إجراء عملية نقل وزراعة الكلى اليمنى للمريض مع علمهم جميعا بعدم مشروعية اجراءها عن طريق وسيط وهو المتهم السادس.


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