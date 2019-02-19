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بعد انسحابه من "العمال" البريطانى..تشوكا أومونا يأمل إنشاء حزب بنهاية العام

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:28 م
بعد انسحابه من "العمال" البريطانى..تشوكا أومونا يأمل إنشاء حزب بنهاية العام تشوكا أومونا
كتبت رباب فتحى
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قال تشوكا أومونا إنه يأمل فى إنشاء حزب جديد بحلول نهاية العام، بعد أن استقال هو وستة نواب آخرين من حزب العمل البريطانى بسبب الغضب من سياسة الحزب فيما يتعلق بمسألة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، وعدم اتخاذه موقف جاد بشأن تنامى معاداة السامية، داخل صفوف الحزب، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية. 
 
وألمح أومونا أنه يتوقع أن ينسحب المزيد من النواب من أحزابهم، بما فى ذلك نواب من حزب المحافظين، خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
 
وقال لـ"ITV" "أود أن نتحرك بأسرع ما يمكن، ولكننا نخطط لإنشاء الحزب بحلول نهاية العام، لكن هذا رأيي الشخصي". "يجب أن يكون هناك بديل، وهذا أمر ممكنا تماما لكننى لا استطيع تحديد هذا".
 
وأوضح أمونا - الذى ترك حزب العمال إلى جانب لوسيانا بيرجر ، ومايك جابس ، وكريس ليزلي ، وأنجيلا سميث ، وجافن شوكر ، وآن كوفي - إن المحافظين المعتدلين "أصبحوا محبطين بسبب سيطرة أفكار مماثلة لأفكار حزب اليمينى الاستقلال من أجل بريطانيا على حزبهم وبسبب موقفهم من أوروبا".
 
وقالت صحيفة "الجارديان"، إن اثنين من نواب حزب المحافظين على الأقل يعتقد أنهما  يفكران بجدية فى موقفهما فى الحزب وربما يسير على خطاهما كثيرون من أعضاء الحزب، موضحة أنه من بين الأسماء المطروحة، سارة ولاستون ، هايدي ألين ونيك بولس.
 
وقال نواب آخرون من حزب العمال، إن رد فعل قيادة الحزب، جريمى كوربين سيحدد خطوتهم المقبلة. وقال النائب نيل كويل: "ترك فرانك فيلد حزب العمل بسبب التسلط قبل ستة أشهر".
 
 

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