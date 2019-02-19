الهند تواصل اتهامها لباكستان بالضلوع فى هجوم بكشمير

رويترز

قال أكبر قائد عسكرى هندى فى منطقة كشمير المتنازع عليها اليوم الثلاثاء إن وكالة المخابرات الباكستانية ضالعة فى هجوم استهدف قافلة أمنية الأسبوع الماضى وأعلنت جماعة متشددة مقرها باكستان مسؤوليتها عنه.

وقتل ما يربو على 40 من قوات الأمن فى تفجير السيارة الملغومة على طريق فى كشمير وأعلنت جماعة جيش محمد مسؤوليتها عنه.

وقال اللفتنانت جنرال كيه. جيه. إس ديلون للصحفيين "نتعقب القيادة العليا منذ الهجوم. كان بتوجيه من خارج الحدود من قبل وكالة المخابرات الباكستانية وباكستان وقادة جيش محمد". ونددت باكستان بالهجوم ونفت ضلوعها فيه.