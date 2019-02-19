النائب العام يستقبل نظيره السعودى خلال مشاركته بالمؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط

كتب إبراهيم قاسم

استقبل النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نظيره النائب العام السعودى الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، والوفد المرافق خلال زيارتهم الرسمية إلى مصر.

وجاءت زيارة النائب العام السعودى تلبية لدعوة من المستشار نبيل صادق للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال) الذي تنظمه النيابة العامة المصرية بالتعاون مع الرابطة الدولية للمدعين العامين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المزمع عقده في الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجارى .