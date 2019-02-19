video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 06:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النائب العام يستقبل نظيره السعودى خلال مشاركته بالمؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 05:52 م
النائب العام يستقبل نظيره السعودى خلال مشاركته بالمؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط النائب العام المصرى ونظيره السعودى
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق

استقبل النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نظيره النائب العام السعودى الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، والوفد المرافق خلال زيارتهم الرسمية إلى مصر.

وجاءت زيارة النائب العام السعودى تلبية لدعوة من المستشار نبيل صادق للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال) الذي تنظمه النيابة العامة المصرية بالتعاون مع الرابطة الدولية للمدعين العامين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المزمع عقده في الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجارى .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النائب العام يستعرض جهود مكافحة الإرهاب خلال مشاركته بالمنتدى الأورومتوسطى

النائب العام

النائب العام السعودى

الشيخ سعود بن عبدالله المعجب

مؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا




لا تفوتك
فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة