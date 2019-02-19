المشدد 6 سنوات لـ3 أشخاص لحيازتهم هيروين وسلاح نارى بالشرقية

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.

وتعود أحداث القضية رقم 46868 لسنة 2018، جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 9 أكتوبر، عندما تلقي اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن الرائد محمد غيث، الضابط بالإدارة العامة للمخدرات، بالتنسيق مع النقيب محمد النادي، والنقيب أحمد صلاح، معاونا مباحث بلبيس، من ضبط " أحمد س ع ح" 36 سنة صاحب شركة نقل ورحلات، مقيم الهرم الجيزة، و"أسامة س ع- 27 سنة" سائق مقيم الهرم، و" حسن ه ح" طالب ومقيم بلبيس، بحوزتهم هيروين وفرد خرطوش، وبعرضهم علي النيابة العامة قررت إحالتهم لجنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.