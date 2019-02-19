المشدد 3 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار فى المخدرات بمدينة نصر

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين سامح م ع، 23 عام وفريد ع ح 45 عامل، لحيازتهما بقصد الاتجار الاقراص المخدرة "ترامادول"، كما تبين من أقوال الشاهد ضابط الواقعة، أنه وردت إلية معلومات سرية مفادها قيام المتهمان بالاتجار ف المخدرات "ترامادول".

وبالانتقال لمحل تواجدهم وعلى إثر عملية بيع وشراء تحصل من الأول على شريط دوائى بداخلة عشرة أقراص للترامادول وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 9 أشرطة من مخدر الترامادول.

وبداية الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من قسم أول مدينة نصر، وردت معلومات سرية لمعاون مباحث الدائرة مفادها قيام المتهمان بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنطقة، وبالانتقال لمحل تواجدهم وعلى إثر عملية بيع وشراء تحصل من الأول على شريط دوائى بداخلة عشرة أقراص للترامادول وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 9 أشرطة من مخدر الترامادول، تم ضبطهم.