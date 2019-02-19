القمامة تحاصر المصالح الحكومية بشبين الكوم.. ومجلس المدينة: نرفعها يوميا

المنوفية _محمد فتحى

حالة من الاستياء والغضب تخيم على جميع أهالى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب الإهمال الكبير التى تشهد عاصمة محافظة المنوفية، وتراكم القمامة بمعظم أنحاء مدينة الكوم بسبب إهمال المسؤلين عن منظومة النظافة، وبالتحديد منذ تولى اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية المسئولية وحالة من الإهمال تضرب المدينة.

ويقول محمد فكرى موظف ومن أهالى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إن مشكلة تراكم القمامة بمعظم أنحاء مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، وخاصة أمام المصالح العامة وبالتحديد أمام المدارس حيث تتراكم القمامة أمام مدرسة القرية الكائنة بجوار محكمة شبين الكوم، والذى يتسبب فى انتشار الحشرات الخطيرة التى تنقل الأمراض. وأكد تقدمنا بشكوى إلى اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، وعندما توجه لفحص الشكوى أبدى لنا استياءه وطلب من رفع القمامة بمعرفتنا عن طريق جمع تبرعات لرفعها.

من جانبه قال مصدر برئاسة مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إننا نشن يوميا بحملات لرفع القمامة بجميع أنحاء مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك لأنه واجهة المحافظة بأكملها.

وأضاف المصدر أن تجمعات القمامة الكائنة بجوار مزلقان أبو عجوة يتم تجميع قمامة المدينة وبها ويتم نقلها يوميا إلى المدفن الصحى بكفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية.























