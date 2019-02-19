video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 07:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القمامة تحاصر المصالح الحكومية بشبين الكوم.. ومجلس المدينة: نرفعها يوميا

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 07:00 ص
القمامة تحاصر المصالح الحكومية بشبين الكوم.. ومجلس المدينة: نرفعها يوميا
المنوفية _محمد فتحى
إضافة تعليق

حالة من الاستياء والغضب تخيم على جميع أهالى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب الإهمال الكبير التى تشهد عاصمة محافظة المنوفية، وتراكم القمامة بمعظم أنحاء مدينة الكوم بسبب إهمال المسؤلين عن منظومة النظافة، وبالتحديد منذ تولى اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية المسئولية وحالة من الإهمال تضرب المدينة.

ويقول محمد فكرى موظف ومن أهالى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إن مشكلة تراكم القمامة بمعظم أنحاء مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، وخاصة أمام المصالح العامة وبالتحديد أمام المدارس حيث تتراكم القمامة أمام مدرسة القرية الكائنة بجوار محكمة شبين الكوم، والذى يتسبب فى انتشار الحشرات الخطيرة التى تنقل الأمراض. وأكد تقدمنا بشكوى إلى اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، وعندما توجه لفحص الشكوى أبدى لنا استياءه وطلب من رفع القمامة بمعرفتنا عن طريق جمع تبرعات لرفعها.

من جانبه قال مصدر برئاسة مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إننا نشن يوميا بحملات لرفع القمامة بجميع أنحاء مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك لأنه واجهة المحافظة بأكملها.

وأضاف المصدر أن تجمعات القمامة الكائنة بجوار مزلقان أبو عجوة يتم تجميع قمامة المدينة وبها ويتم نقلها يوميا إلى المدفن الصحى بكفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية.

2
 

 

3
 

 

5
 

 

6
 

 

7
 

 

44
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مدينة بالمنوفية يحيل 70 طبيبًا وممرضة وإداريًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

تحرير 1376مخالفة مرورية وفحص 39شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه




لا تفوتك
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة