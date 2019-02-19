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القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية على عقار فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:21 ص
القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية على عقار فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية -صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية القبض على مواطن بتهمة إطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى "بندقية خرطوش "على عقار بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية. 

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أكرم رشاد مأمور قسم ثالث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين بدائرة القسم يفيد بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية على أحد العقارات .
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ ومن خلال كاميرات المراقبة تم التوصل إلى مرتكب الواقعة وتبين انه "احمد.م" مقيم دائرة القسم وتمكن ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية من القبض عليه وبحوزته السلاح النارى"بندقية خرطوش" المستخدمة فى الواقعة كما ضبط بحوزته عدد من الطلقات لذات عيار البندقية.
 
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق. 
 
 

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