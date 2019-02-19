العاهل الأردنى يتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة فى "اجتماعات العقبة"

عمان (أ ش أ)

توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة عمل، يشارك خلالها فى "اجتماعات العقبة" التى تستضيفها الولايات المتحدة بالشراكة مع الأردن، لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية فى الحرب على الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الملك عبدالله سيتوجه عقب انتهاء زيارته للولايات المتحدة إلى العاصمة البريطانية لندن فى زيارة رسمية، لحضور مؤتمر مبادرة لندن، لدعم الاقتصاد فى الأردن، كما سيلتقى خلال الزيارة مع مسئولين وبرلمانيين بريطانيين، إضافة إلى شخصيات سياسية واقتصادية.