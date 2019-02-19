الصين تدعو الهند وباكستان لضبط النفس وحل القضايا بينهما عبر الحوار

بكين (أ ش أ)

دعت الصين اليوم الثلاثاء، الهند وباكستان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإعلاء الحوار من أجل حل القضايا بين الجانبين.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، تعليقا على تزايد حدة التوترات خلال الأيام الماضية بين الهند وباكستان بسبب هجوم وقع الأسبوع الماضى فى شطر كشمير الخاضع لسيطرة الهند والذى أسفر عن مقتل 40 عنصرا من قوات الأمن، حيث ألقت نيودلهى باللوم على إسلام آباد فى هذا الهجوم، ولكن الأخيرة رفضت هذا الاتهام.

وقال شوانغ أن باكستان والهند دولتان مهمتان فى آسيا، واستقرار العلاقات بينهما من شأنه الإسهام فى تعزيز الاستقرار والسلام فى المنطقة، معربا فى الوقت نفسه عن أمله فى ممارسة الدولتين أقصى درجات ضبط النفس، وحل القضايا بينهما عبر الحوار.