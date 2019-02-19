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الصناعات الهندسية: إنشاء "أعلى للصادرات" لجذب الشركات للاستثمار بمصر بغرض التصدير

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:00 ص
الصناعات الهندسية: إنشاء "أعلى للصادرات" لجذب الشركات للاستثمار بمصر بغرض التصدير عمرو أبو فريخة
كتب - إسلام سعيد
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كشف المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن مجلسه اقترح خلال لقائه مع رئيس الوزراء، إنشاء مجلس أعلى للصادرات يهدف لتهيئة مناخ وبيئة جاذبة للشركات للاستثمار فى مصر بغرض التصدير.

وأضاف أبو فريخة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اقتراح تدشين المجلس الأعلى للصادرات لقى استحسانا من رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه لن يتعارض دوره مع أى من الهيئات أو الجهات المهتمة بقطاع التصدير، لافتاً إلى أن هذا المجلس سيكون له أدوار أوسع وأشمل فيما يتعلق بالتنسيق لعمل برامج تنموية مصريى أفريقية لزيادة التعاون.

وبشأن اختصاصات المجلس الأعلى للصادرات، قال أبو فريخة، إن مجلسه قدم المقترح لكن صياغته وتدشينه سيكون عن طريق وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يسعى بكل قوة لدفع تنمية قطاع التصدير.

 


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المجلس التصديري للصناعات الهندسية

اخبار الاقتصاد

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