video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السفير المصرى فى تنزانيا يسلم رئيس وزرائها دعوة رسمية لزيارة مصر

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:21 ص
السفير المصرى فى تنزانيا يسلم رئيس وزرائها دعوة رسمية لزيارة مصر مصطفى مدبولى
دار السلام (أ ش أ)
إضافة تعليق

سلم السفير المصرى فى تنزانيا محمد جابر أبو الوفا، اليوم الاثنين، قاسم ماجاليوا رئيس وزراء جمهورية تنزانيا، دعوة رسمية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لزيارة مصر.

وصرح أبو الوفا بأن الدعوة الموجهة لرئيس وزراء تنزانيا لزيارة مصر تأتى فى إطار العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا، والرغبة المشتركة فى تعزيز وتطوير هذه العلاقات فى مختلف المجالات.

وأكد أن هذه الزيارة سوف تمثل فرصة سانحة لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك، وزيادة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات بين البلديّن، بما يصب فى مصلحة شعبيهما.

وقال أبو الوفا أن رئيس الوزراء التنزانى طلب خلال المقابلة نقل تحياته للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيقوم بتلبية الدعوة الموجهة لزيارة مصر.

وأضاف السفير المصرى أنه بحث خلال المقابلة التطورات التى تشهدها العلاقات المصرية التنزانية فى السنوات الأخيرة، والفرص والمجالات المتاحة لتعزيز هذه العلاقات، بما فى ذلك إمكانات تدعيم التعاون بين البلديّن فى مجالات التعدين والزراعة والتصنيع الغذائى والثروة الحيوانية والطاقة، وآليات زيادة حجم التبادل التجارى بين البلديّن، وسُبل تعزيز الاستثمارات المصرية فى تنزانيا، بما يخدم جهود البلديّن الشقيقيّن الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز من الروابط الاقتصادية والتجارية بينهما.

وأكد أبو الوفا، خلال اللقاء، دعم مصر لخطط وجهود التنمية فى تنزانيا. وشدد الطرفان، خلال المقابلة، على الرضا الكامل عن المستوى المتميز للعلاقات القائمة بين البلديّن، والتى شهدت دفعة كبيرة مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى تنزانيا فى أغسطس ٢٠١٧. وأكد الطرفان تطلعهما للبناء على ما تحقق من تطور فى علاقات البلديّن، واستكشاف مجالات وأطر جديدة للتعاون بينهما.

وقدّم رئيس الوزراء التنزانى، خلال المقابلة، التهنئة لتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى للعام 2019، مشيداً فى هذا الإطار بالإدارة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى لجلسات قمة الاتحاد الأفريقى، التى عُقدت يومى 10 و11 فبراير الجارى فى العاصمة الإثيوبية أديس ابابا.

وحرص السفير أبو الوفا على استعراض أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد خلال عام ٢٠١٩، وعزم مصر على أن تأتى فترة رئاستها للاتحاد الإفريقى مُحققة لآمال وتطلعات كافة الدول والشعوب الإفريقية فى التنمية والرخاء والاستقرار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجريدة الرسمية تنشر قرارا قديما للدكتور مصطفى مدبولى وقت أن كان وزيرا للإسكان.. تعرف عليه

رئيس الوزراء لوفد اللجنة اليهودية الأمريكية: الرئيس السيسى يقود ثورة حقيقية فى مجال التعليم .."مدبولى": خفض معدل الفائدة بالبنوك يشجع المستثمرين ..و الجيش والشرطة حققا نجاحات كبيرة فى القضاء على الإرهاب

دار السلام

تنزانيا

مصر

القاهرة

مصطفى مدبولى




لا تفوتك
فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة