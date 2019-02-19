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السجن 6 سنوات لجزار شرع فى سرقة هاتف من طفل تحت تهديد السلاح بالجيزة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 05:34 م
السجن 6 سنوات لجزار شرع فى سرقة هاتف من طفل تحت تهديد السلاح بالجيزة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قضت محكمه جنايات الجيزة برئاسة المستشار علاء الدين شوقى بمعاقبة "مصطفى.ع" 34 سنة جزار بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتهامه بالشروع فى سرقة طفل بالإكراه بالجيزة.

 

وصدر الحكم بعضوية المستشارين جاب الله محمد جاب الله وميسرة الدسوقي.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم والذى يعمل جزار شرع فى سرقه هاتف محمول من الطفل "مصطفى.أ" بالإكراه بعدما أشهر فى وجهه سلاح أبيض لتهديده وشل حركته.

 

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم قبل إتمام جريمته، وبمواجهته اعترف بشروعه فى سرقة الطفل تحت تهديد السلاح، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى احالتها إلى المحكمة التى أصدرت حكمها سالف الذكر.


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