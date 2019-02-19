السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى الهيروين بالجيزة

كتب ــ سليم على – أحمد الجعفرى

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عاطل، بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرات، وتغريمه 100 ألف جنيه، بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جاب الله محمد جاب الله، وعضوية المستشارين الدكتور أشرف اللمساوي، وميسرة دسوقي، وسكرتارية محمد حمادة.

وكشفت تحقيقات نيابة قسم الجيزة، أن مقدم شرطة بمترو الأنفاق أبصر المتهم أثناء عبوره إحدى ماكينات التذاكر، وحينما استوقفه، وطلب منه إبراز تذكرته سقط من جيبه كيس بلاستيكي شفاف، يحوي مسحوق وحصى أبيض اللون، يشبه مخدر الهيروين.

وأضافت التحقيقات أنه بضبط المتهم وعرض المضبوطات علي المعمل الكيماوي تبين أنها كمية 15 جرام من المخدر المذكور، وبمواجهة المتهم اقر بحيازته المخدر بغرض الاتجار.