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الداخلية تضبط شخصا فى الإسماعيلية يبيع الوهم للمواطنين على الإنترنت

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:36 ص
الداخلية تضبط شخصا فى الإسماعيلية يبيع الوهم للمواطنين على الإنترنت المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، فى ضبط شخص لممارسته نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بعد إيهامهم بعرض أجهزة للبيع على المواقع الإلكترونية.
 
تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من  "إبراهيم ص. م، مدير شركة للتدريب وتنمية الموارد البشرية بتضرره من مستخدم رقم أحد هاتف محمول، لقيامه بالنصب عليه والإستيلاء منه على 3 آلاف جنيه نظير شرائه جهاز (لاب توب) من المشكو فى حقه بعد عرضه على أحد المواقع الإلكترونية.. حيث قام الشاكى بتحويل المبلغ المالى لحساب المشكو فى حقه بأحد البنوك ولم يقم بتسليمه الجهاز .
 
وتقدمت "آية أ.س" مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.. ببلاغ تضررت فيه  من المسئول عن إدارة إحدى الصفحات الإلكترونية.. لقيامه بالنصب عليها والإستيلاء منها على مبلغ قدره (4,500 آلاف جنيه) نظير شرائها جهاز جهاز (هاتف محمول) من المشكو فى حقه .. حيث قامت الشاكية بتحويل المبلغ المالى لحساب المشكو فى حقه بأحد البنوك ولم يقم بتسليمها الهاتف.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود البحث أن وراء إرتكاب الواقعتين "جون .ص" مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالاسماعيلية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الاسماعيلية، تم إستهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، حيث تم ضبط (جهاز الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعتين- 3 كروت "فيزا" – 27 شريحة هاتف محمول- 6 إيصالات من أحد البنوك) وبفحص الجهاز تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الرسائل المشار إليها، كما تبين وجود 4 حسابات بموقع "فيس بوك" خاصين بالمتهم بداخلهم محادثات بينه وآخرين تتضمن عمليات بيع وشراء لمنتجات من خلال "الإنترنت".
 
 

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