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التحفظ على 5 أطنان مواد غذائية فاسدة بالإسكندرية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:56 م
التحفظ على 5 أطنان مواد غذائية فاسدة بالإسكندرية مواد غذائية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، التحفظ علي 5 أطنان من المواد الغذائية فاسدة داخل مخزن بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤل علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالغش التجارى. 

وكان قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بقيام المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة الحاصلات الزراعية، بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي.
 
وتمت مداهمة المخزن وضبط المدير المسؤل، وبتفتيشه عثر علي كميات قدرها 5,840 طن من "كركديه – فلفل أسود" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

 


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