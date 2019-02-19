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التحالف العربى يقصف خطوط إمداد ميليشيات الحوثى فى محافظتى حجة وعمران باليمن

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:50 ص
التحالف العربى يقصف خطوط إمداد ميليشيات الحوثى فى محافظتى حجة وعمران باليمن قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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قصفت قوات التحالف العربى، بقيادة السعودية، خطوط إمداد ميليشيات الحوثى فى محافظتى حجة وعمران، فى اليمن.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "العربية الحدث" الإخبارية، دون الإفادة بتفاصيل أخرى.

وكانت مقاتلات التحالف العربى شنت فى وقت سابق من الشهر الجارى غارات جوية استهدفت مواقع وآليات الميليشيات الحوثية فى منطقة المندلة شرق ‫العبيسة بمديرية ‫كشر بمحافظة حجة شمالى اليمن.

وقالت مصادر محلية يمنية أن "الغارات الجوية استهدفت تجمعا لمسلحى الحوثى، وسيارات عسكرية ومصفحة، وذخائر فى شمال المندلة، كما أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف المليشيات".

 


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