الأمم المتحدة: بدء سحب القوات من الحديدة اليمنية اليوم أو غدا

الأمم المتحدة (رويترز)

قال مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء إن المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في الحديدة اليمنية "ربما تبدأ اليوم أو غدا".

وكانت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية قد اتفقتا خلال محادثات جرت في ديسمبر على سحب القوات بحلول السابع من يناير كانون الثاني لكن الاتفاقية لم تنفذ.

وأعلنت الأمم المتحدة يوم الأحد توصل الطرفين لاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.