video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اعرف حقيقة إلقاء زوج لزوجته من البلكونة فى فيصل.. فيديو

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:50 ص
اعرف حقيقة إلقاء زوج لزوجته من البلكونة فى فيصل.. فيديو إنقاذ سيدة تحاول الانتحار
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

دائما ما يقع رواد السوشيال ميديا فى فخ عدم الحقيقة وتزييف الأمور، خلال الساعات القليلة الماضية، انتشر فيديو لمجموعة من الأشخاص يحاولون إنقاذ سيدة بعد إلقائها من البلكونة فى منطقة فيصل، الفيديو تم تداوله بشكل كبير على صفحات السوشيال ميديا، حيث أشار متداولو الفيديو إلى أن الزوج هو من قام إلقاء زوجته بعد تزايد حدة الخلافات بينهم ، وتضاربت الروايات على السوشيال ميديا .

حتى خرجت السيدة بطلة الفيديو التى تدعى سارة مجدى، فى تصريحات تليفزيونية لتؤكد أنها من ألقت بنفسها بعد مشاكل زوجية كبيرة، مؤكدة أنها فعلت هذا الأمر، وأقدمت على محاولة للانتحار بعد سلسلة من الخلافات مع زوجها الذى تزوجته منذ ما يقرب من 7 سنوات، ولديها منه طفلتين، ولكنه كان يتعدى عليها، وظلت تعيش معه فى مشاكل بسبب أهله وبالتحديد أخته، حيث أكدت أن أخت زوجها تتدخل فى الكثير من التفاصيل بينهم، لذلك قررت فى النهاية التخلص من حياتها.

 

 

يذكر أن العديد من صفحات السوشيال ميديا نشرت فيديو يظهر فيه مجموعة من الأشخاص وهم يحاولون إنقاذ سيدة من السقوط من بلكونة شقتها، فى إطار أن الزوج هو الذى أقدم على إلقاء زوجته للتخلص منها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سيدة البلكونة: أقدمت على الانتحار برمى نفسى هربا من المشكلات الزوجية

سيدة تحاول الانتحار

زوج يلقى زوجته

اخبار عاجلة

فيديو زوج يلقى زوجته




لا تفوتك
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة