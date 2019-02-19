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الثلاثاء، 19 فبراير 2019 04:19 م
خالد صلاح
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ارتفاع سهم "المصرية للاتصالات" بنسبة 4% بعد توزيع أرباح فودافون

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:34 م
ارتفاع سهم "المصرية للاتصالات" بنسبة 4% بعد توزيع أرباح فودافون الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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ارتفع سهم الشركة المصرية للاتصالات، بنسبة 4.03% ليصل إلى مستوى 15.5 جنيه للسهم بنهاية جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إعلان الشركة المصرية للاتصالات توقيع اتفاقية للحصول على أرباحها المحتجزة من شركة فودافون، حيث ستسدد الأخيرة بموجب الاتفاق نحو 5 ونصف مليار جنيه  للمصرية للاتصالات  تمثل 82% فى الأرباح المودعة لدى فودافون. 
 
وقال الدكتور عمرو طلعت أن المصرية للاتصالات حصلت على نحو 8 مليارات جنيه أرباح من فودافون منذ شراء حصتها الرابحة فى الشركة والتى تقدر بنحو 45% من فودافون مصر. 
 
وتمتلك الحكومة المصرية نحو 80% من الشركة المصرية للاتصالات.
 
 
 
 
 

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