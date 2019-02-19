اجتماع المجلس التنفيذى بالقاهرة يؤكد على دور الشرطة والجيش فى مواجهة الإرهاب

كتب سيد الخلفاوى

بدأ منذ قليل، اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث الإرهابى الذى وقع أمس بالدرب الأحمر، برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأشاد اللواء خالد عبد العال، بدور الشعب المصرى ووقوات الأمن فى التصدى للإرهاب، مؤكدا أن مصر لن تركع أبدا للإرهاب، وأن القوات المسلحة وقوات الشرطة يبذلوا مجهود كبير جدا للقضاء على الإرهاب، داعيا الشعب للوقوف بجانب القوات المسلحة والشرطة لتجاوز هذه المرحلة.

ويحضر الاجتماع المنعقد الآن بديوان عام المحافظة، جميع قيادات محافظة القاهرة، بما فيهم نواب المحافظ والقيادات الجديدة التى تم تعيينها فى حركة التعيينات الأخيرة، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات.