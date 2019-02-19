إنقاذ 16 علقوا فوق المياه فى متنزه سى ورلد البحرى بكاليفورنيا

رويترز

قال مسؤولون إن 16 شخصا حوصروا لنحو 4 ساعات فى عربات على شكل زوارق صغيرة علقت فوق مياه خليج صغير فى كاليفورنيا فى وقت قارس البرودة ليل الاثنين بمدينة الملاهى سى ورلد سان دييجو بعد أن تسببت هبات ريح فى عطل كهربى.

وقالت إدارة الإنقاذ من الحرائق فى سان دييجو على تويتر إن أطقمها أنزلوا رواد الحديقة واحدا بعد الآخر بالحبال والخطاطيف إلى قوارب فى خليج ميشن وإن رجال الإسعاف كانوا فى انتظارهم لفحصهم.

وقالت وسائل إعلام محلية من بينها قناة تابعة لقناة سى.بى.إس التلفزيونية إنه لا تقارير عن وقوع إصابات لكن رضيعا وشخصا مصابا بالشلل كانا من بين تم إنقاذهم.

وكتبت إدارة الإنقاذ من الحرائق فى سان دييحو على تويتر فى وقت متأخر من ليل أمس الاثنين "جميع الأشخاص الستة عشر الذين حوصروا فى رحلة المراكب الصغيرة سالمون على الأرض".

وكان المنقذون قد استدعوا حوالى الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلى ببلاغ بقول إن أكثر من 12 شخصا محاصرون فى 5 جندولات معلقة فوق خليج ميشان باى فى الحديقة الموجودة فى جنوب كاليفورنيا.