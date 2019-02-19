أهالى النوبة بأسوان يستقبلون وزيرة الثقافة بالكركديه والأغانى النوبية.. صور

أسوان - فريق المحافظات

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مكتبة أدندان الثقافية بنصر النوبة محافظة أسوان، وسط استقبال شعبى بالأغانى النوبية وتقديم مشروبات الكركديه والدوم.

وقدم الأطفال عرضا فنيا نوبيا وسط ترديد للأغانى النوبية، رافعين أعلام مصر، وسط تجاوب من وزيرة الثقافة والوفد المرافق لها.

كما استعرضت الوزيرة مكونات المكتبة والتقت بعدد من الأطفال رواد المكتبة، قاعة الدكتور مصطفى محمد على بشارى عميد معهد السينما سابقا، بجانب تفقد معرض للمشغولات اليدوية التى تحاكى التراث النوبى داخل المكتبة.