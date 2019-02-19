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الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:29 م
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أهالى النوبة بأسوان يستقبلون وزيرة الثقافة بالكركديه والأغانى النوبية.. صور

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:19 م
أهالى النوبة بأسوان يستقبلون وزيرة الثقافة بالكركديه والأغانى النوبية.. صور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
أسوان - فريق المحافظات
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تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مكتبة أدندان الثقافية بنصر النوبة محافظة أسوان، وسط استقبال شعبى بالأغانى النوبية وتقديم مشروبات الكركديه والدوم.

وقدم الأطفال عرضا فنيا نوبيا وسط ترديد للأغانى النوبية، رافعين أعلام مصر، وسط تجاوب من وزيرة الثقافة والوفد المرافق لها.

كما استعرضت الوزيرة مكونات المكتبة والتقت بعدد من الأطفال رواد المكتبة، قاعة الدكتور مصطفى محمد على بشارى عميد معهد السينما سابقا، بجانب تفقد معرض للمشغولات اليدوية التى تحاكى التراث النوبى داخل المكتبة.

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة (1)
 

 

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة (2)
 

 

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة (3)
 

 

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة (4)
 

 

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة (5)
 

 

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة (6)
 

 

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة (7)
 

 

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة (8)
 

 

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة (9)
 

 


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