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أنا وأليفى.. "خالد" يرسل صورته مع قطتيه.. ويؤكد: أحلى صورة مع كوكى وبوسى

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:30 ص
أنا وأليفى.. "خالد" يرسل صورته مع قطتيه.. ويؤكد: أحلى صورة مع كوكى وبوسى خالد وقطتية
كتب-أحمد صلاح العزب
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شارك الطفل خالد بمبادرة اليوم السابع "أنا وأليفى"، من خلال دعوة القراء لإرسال قصصهم وحكايتهم وعلاقاتهم بحيواناتهم الأليفة

وقال القارئ فى رسالته لصحافة المواطن: أحلى صورة مع كوكى وبوسى"

تربية الحيوانات الأليفة واحدة من الهوايات المنتشرة بشدة بين المصريين فى كافة الأوساط الاجتماعية، وبين الإنسان والحيوان الذى يربيه علاقات لا يفهمها غيرهما، ولا يقدرها إلا من يقوم بتربية الحيوانات.

خالد وقطتيه
خالد وقطتيه

 

وفى هذا الإطار يدعو اليوم السابع قراءه إلى مشاركة قصههم وحكايتهم وعلاقاتهم بحيواناتهم الأليفة التى يقومون بتربيتها وذلك من خلال إرسال صورة للشخص مع الحيوان الذى يقوم بتربيته مع ذكر اسم الحيوان والعلاقة التى تربطهما وأطرف المواقف التى مرا بها وذلك من خلال رقم واتس اب اليوم السابع 01280003799

كذلك يمكنكم إرسال الصور عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك".، وسيقوم "اليوم السابع" بجمع هذه الصور وإعداد ألبوم ضخم بعنوان "أنا واليفى"، وذلك تأكيدا على محبة بينك وبين حيوانك وعلاقة الإنسان بالحيوانات الأليفة وإلى أي حّد تفيد الحيوانات أصحابها

كما يجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع"، مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، من كل أسبوع، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.


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