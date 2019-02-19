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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 -2-2019 فى مصر

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:30 ص
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 -2-2019 فى مصر ذهب ـ أرشيفية
كتب ـ إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم  الثلاثاء، 19 -2-2019، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 646 جنيها للجرام عقب ارتفاع طفيف للأسعار أمس بقيمة جنيه واحد فقط.
 
 

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

 
 
سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 553 جنيهًا للجرام.
 
سعر الذهب  عيار 21 سجل اليوم  646 جنيهًا للجرام.
 
سعر الذهب عيار 24 سجل  738 جنيهًا للجرام .
 
سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5168 جنيها.
 
الأوقية : 1326 دولارا.
 
 
 
 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها "اليوم السابع"، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص "اليوم السابع" على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.
 
 
 
 
 

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