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ولي عهد أبوظبي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا القضايا الإقليمية والدولية

الإثنين، 18 فبراير 2019 09:24 م
ولي عهد أبوظبي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا القضايا الإقليمية والدولية محمد بن زايد
أبوظبي (أ ش أ)
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 تلقى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم /الإثنين/ اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وذكرت وكالة الأنباء الاماراتية /وام/ أن ولي العهد والرئيس الفرنسي بحثا خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في عدد من المجالات بما يعزز الشراكات الحيوية بينهما ويخدم مصالحهما المشتركة.

كما جرى خلال الاتصال استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

 

 


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