وفد ألمانى رفيع المستوى يزور الجامعة العربية للتعرف على آليات عملها

مصطفى عنبر

قام اليوم الاثنين، وفد ألمانى يتكون من مسئولين وممثلى مؤسسات ألمانية بزيارة إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأعدت الأمانة العامة (إدارة أوروبا والتعاون العربى الأوروبي) برنامجًا تعريفيًا للوفد الألمانى تضمن نبذه عن هيكل الأمانة العامة وآلياتها المختلفة وعملية صنع القرار فيها، وكذلك التطورات السياسية الإقليمية. وتأتى هذه الزيارة فى إطار التعاون الثنائى القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وألمانيا كدولة عضو فى الاتحاد الأوروبى.

وشارك فى الزيارة ممثلى من سفارة ألمانيا بالقاهرة والممثل العسكرى لألمانيا فى اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسى واللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى لفيف من المسئولين من عدة سلطات ومؤسسات ألمانية، من بينها: وزارة المالية لولاية سكسونياالسفلى، وزارة الداخلية، وزارة العدل وحماية المستهلك، وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية، المؤسسة الدولية الإعلامية دويتشى فيله، شركة لوفتهانزا، الأكاديمية الفيدرالية للسياسة الأمنية، المؤسسة السياسية كونرادأديناور، المكتب الفيدرالى للحماية المدنية والمساعدة فى حالات الكوارث.