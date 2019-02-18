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وزير الاتصالات: عام 2019 عام عودة مصر لاشقائها الأفارقة

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:49 م
وزير الاتصالات: عام 2019 عام عودة مصر لاشقائها الأفارقة جانب من المؤتمر
أسوان هبة السيد _ ندى سليم
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أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المؤتمر الإقليمى لمؤسسة مجتمع الاتصالات الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يستهدف مناقشة العديد من القضايا مثل ملف التنمية وخصائص الجيل الخامس من تكتولجيا المعلومات، وكيفية الاستفادة من إنترنت الأشياء وكيفية إقامة مدن ذكية، تعتمد على تكنولجيا المعلومات والاستفادة من علوم البيانات والذكاء الأصطناعى وكيفية تسخير ذلك لتحقيق اهداف تنموية. 
 
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الإقليمى، اليوم الاثنين، إلى أن الوزارة تستعد لملتقى الشباب العربى والأفريقى المقرر انعقاده في مارس المقبل، واصفا هذا العام بأنه عام عودة مصر لأشقائها الأفارقة، خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الافريقى، مؤكدا أنه من أجل ذلك نطلق مجموعة من المبادرات التى تؤكد أن مصر تأخذ رئاسة الاتحاد الإفريقى على عاتقها. 
 
وأشار وزير الإتصالات، على هامش المؤتمر، أن الوزارة ستدعم محافظة أسوان بكل احتياجاتها في قطاع الاتصالات، قبل إنعقاد منتدى الشباب لصالح تطوير الخدمات التكنولجيا والخدمات الصوتية وتنمية بشرية للشباب، مؤكدا سعي الوزارة في تنفيذ مبادرة الرئيس بشأن تدريب 10آلاف مصرى وأفريقى على الألعاب الرقيمة خلال 3 سنوات. 
 
كما أعلن الوزير، عن إقامة مراكز الإبداع لوزارة الاتصالات داخل جامعة أسوان، بهدف تحفيز الشباب وتدريبهم على ريادة الأعمال والإبداع، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل وتطوير خدمات البريد المصرى داخل محافظة أسوان، بما يواكب تقديم خدمات أفضل لمختلف المواطنين. 
 
 

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